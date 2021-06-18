الموت يغيب ايقونة الشعر العراقي عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض

2021/06/18 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ولأن العراقة معنى العراق..



ويعني التَبَغدُدَ عزاً وجاها، بهذه الأبيات الشعرية الثرية، نعى شعراء ومثقفو وفنانو العراق، الشاعرة العريقة لميعة عباس عمارة التي توفيت في لوس انجلوس الأميركية.

وتوفيت الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة، عن عمر ناهز اثنين وتسعين عاماً، بعد صراع طويل مع المرض في ولاية لوس الأميركية وتعد الراحلة محطة مهمة من محطات الشعر الحديث في العراق، إذ بدأت كتابة الشعر في وقت مبكر من حياتها منذ أن كانت في الثانية عشرة، وكانت ترسل قصائدها إلى الشاعر ايليا أبو ماضي، ونشرت لها مجلة السمير أول قصيدة وهي في الرابعة عشر من عمرها وقد عززها ايليا أبو ماضي بنقد وتعليق مع احتلالها الصفحة الأولى من المجلة إذ قال: “ان في العراق مثل هؤلاء الاطفال فعلى اية نهضة شعرية مقبل العراق”.

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