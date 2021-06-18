فؤاد حسين يبحث مع ظريف تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

2021/06/18 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعرب وزير الخارجية فؤاد حسين عن رغبته في العمل على دعم وتعزيز العلاقاتِ بين بغداد وطهران، وأعرب نظيرُه الإيراني محمد جواد ظريف عن شكره لمواقفِ العراق الرامية باتجاه الدفع بخيار التهدئة، وتجنبِ التصعيد بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاءِ الوزيرين، على هامش ِ منتدىً في تركيا، ووصف فؤاد حسين التعاون َ الاقتصادي بين البلدين بالبنّاء، مشيداً بالدعم الذي تقدمه طهران لتطوير ِ هذا التعاون.في حين شدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورةِ تعزيز التعاون الإقليمي لدول الجوار في إرساء ِالأمن الإقليمي، مؤكداً استعدادَ إيران لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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