راموس يطلب مكافأة توقيع 20 مليون يورو

2021/06/18 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير إسباني، صباح اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في الشهر الحالي، وأعلن اللاعب الإسباني، رحيله رسميًا عن النادي الملكي في مؤتمر صحفي، أمس الخميس.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو”، فإن سيرجيو راموس لديه أكثر من عرض الآن، للانتقال إلى نادٍ جديد مجانًا في الموسم المقبل.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن راموس طلب من أحد الأندية الراغبة في ضمه، الحصول على مكافأة توقيع بقيمة 20 مليون يورو.

كما طلب راموس، أن يبلغ راتبه السنوي في الفريق الجديد، 15 مليون يورو.

وأكد برنامج الشيرنجيتو، أن مانشستر سيتي ليس ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع سيرجيو راموس الآن.

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