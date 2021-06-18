الأولى من نوعها في العراق:مكتبة خاصة للمكفوفين (مصور)

2021/06/18 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تعد القراءة حكراً على المبصرين

فحسب، وحلماً بعيد المنال للمكفوفين

المتعطِّشين إلى العلم والمعرفة بل

أصبح بإمكانهم إثراء ثقافتهم وتوسيع

مداركهم وأفكارهم في مختلف المجالات من

خلال مكتبة مقروءة في معه

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