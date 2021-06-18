2021/06/18 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن فرع اتحاد الأدباء والكتاب

العراقيين في ميسان ، اطلاق " جائزة

ميشانيون الأولى لقصيدة النثر للشباب

من الذكور والإناث دورة الشاعر العراقي

(أحمد شمس) ٢٠٢١ ".





وقال رئيس الفرع" الشاعر حامد عبد

الحسي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق جائزة ميشانيون الأولى لقصيدة النثر للشباب دورة الشاعر العراقي (أحمد شمس) ٢٠٢١ ".) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق جائزة ميشانيون الأولى لقصيدة النثر للشباب دورة الشاعر العراقي (أحمد شمس) ٢٠٢١ ".) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).