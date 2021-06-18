2021/06/18 | 14:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفادت تقارير صدرت عن الخارجية الأميركية بأن السلطات، تشتبه في أن نحو 4 آلاف عراقي يقدمون طلبات مزيفة لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة بصفتهم لاجئين.وهناك أكثر من 500 عراقي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية “احتيال هائلة” في واشنطن..



والسبب 4 آلاف عراقي المركز الخبري الوطني.

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