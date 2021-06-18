هبلة - أكرم شلغين

2021/06/18 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أكرم_شلغين "حسبي الله" صرخت الشابة العشرينية إيمان وهي تنظر إلى الأوراق التي تفتش بها والدتها أمامها وهي تبين النتائج الدراسية لوالدتها عندما كانت طالبة جامعية في السنة الأولى.



"لقد أنهوا حياتك يا أمي" تابعت إيمان "لقد كنتِ طالبة متفوقة..." "لقد فهمت منك مرة أن خالي الأكبر أصر على مغادرتك الجامعة وعدم متابعتك الدراسة بحجة أنك لن قاصرة عقليا وذلك لن يعطي نتيجة وحرام خسارة الفلوس...!" قالت الأم: "نعم"! احتبست ......





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