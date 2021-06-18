م 4 / ف 14 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 836 - أحمد صبحى منصور

2021/06/18 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 836تابع شهر رجب دوران محمل الحجاج في ظروف استثنائية ( وفي يوم الخميس ثاني عشره‏:‏ أدير محمل الحاج .



ولم يعمل ما جرت العادة به من التجمل ، بل أوقف تحت القلعة وأعيد ، و لم يتوجه إلى مصر ( أي ما يعادل القاهرة الكبرى الآن ) ، وهذا شيء لم يعهد مثله‏.



) لمجرد التذكير كان دوران المحمل ( الذى يحمل ......





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