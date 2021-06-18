مستشار الكاظمي: سياسة البنك المركزي النقدية قادرة على السيطرة لاستقرار سعر الصرف

2021/06/18 | 14:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن سياسة البنك المركزي النقدية قادرة على السيطرة لاستقرار سعر الصرف.وقال صالح في تصريح صحفي، إن”السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وباحتياطياتها الأجنبية الكافية تمتلك القدرة على التدخل في سوق الصرف من خلال تلبية الطلبات المشروعة على العملة الأجنبية بشقيها الدولار النقدي والتحويلات […]

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