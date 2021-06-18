ضبط 5 صواريخ معدة للاطلاق في نينوى

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، أنه "ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، ضبطت القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشرة في قيادة عمليات غرب نينوى، 5 صواريخ نوع غراد مع 5 قواعد معدة للاطلاق داخل عجلة".
وأشار البيان الى أن "عملية الضبط تمت في منطقة العلكانه جنوبي ربيعة، بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة"، مبيناً أن " الذين كانوا داخل العجلة لا ذوا بالهرب، حيث تم التعامل مع الصواريخ من قبل مفارز الجهد الهندسي".
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