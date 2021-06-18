التربية النيابية توضح تفاصيل انهاء العام الدراسي والمشمولين بالامتحانات

2021/06/18 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، على أن تقتصر الامتحانات للصفوف غير المنتهية على المكملين والراسبين، فيما أشارت إلى عدم اجراء امتحانات للمراحل غير المنتهية الثانوية والمتوسطة والاعدادية وحسم العام الدراسي لتلاميذ المرحلة الابتدائية غير المنتهية باعتماد درجات نصف السنة كدرجة نهائية.

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "تلك الخطوة تأتي انسجاما مع الوضع الحالي الذي يمر به البلد في ظل جائحة كورونا التي اثرت سلبا في واقع العملية التربوية في البلاد وجميع الدول، وعلى الحكومة مراعاة وضع الطلبة بالدخول الشامل للمرحلتين المنتهيتين الثالث المتوسط والسادس الاعدادي وعدم إكمال المنهاج الدراسي ولشمول اكبر عدد من الطلبة في الامتحانات الوزارية خاصة ان العام الدراسي في تفاوت في الدوام والحضور بالمدارس".

وأضاف أنه "ستكون هناك امتحانات للمكملين والراسبين في امتحانات نصف السنة والكورس الاول للمراحل المذكورة انفا وهناك مناقشة لإجراء الامتحانات الحضورية لهذه الفئة مستقبلا لمنحهم فرصة جديدة للنجاح مع التأكيد على الاجراءات الوقائية عند اجرائها".

وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق عن اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية، وانتهاء العام الدراسي في الاول من شهر تموز لعام 2021.

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