برشلونة يبدأ التفاوض مع صخرة ألمانيا

2021/06/18 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةدخل مدافع منتخب ألمانيا، دائرة اهتمامات برشلونة، الذي يسعى لتعزيز قوة الخط الخلفي قبل انطلاق موسم 2021-2022.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن النادي الكتالوني دخل في مفاوضات بالفعل مع ماتياس جينتر، مدافع بوروسيا مونشنجلادباخ، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت إلى فتح خطوط الاتصال بين مسؤولي البارسا والدولي الألماني عقب مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فرنسا، والتي انتهت بفوز الأخير (1-0) في الجولة الافتتاحية لدور مجموعات اليورو.

ويرتبط جينتر بعقد مع جلادباخ حتى صيف 2022، مما قد يدفع النادي الألماني لقبول التفاوض على بيعه، بدلًا من رحيله مجانًا بنهاية الموسم القادم.

وارتبط صاحب الـ 27 عامًا في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى باير ليفركوزن، الذي سيشارك في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.

ويعد لاعب بوروسيا دورتموند السابق، من الركائز الأساسية في تشكيلة المانشافت، إذ يعول عليه مدربه يواكيم لوف في الخط الخلفي، رفقة الثنائي أنطونيو روديجر وماتس هوميلز.

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