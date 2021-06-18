بيان من مكتب السيستاني حول الانتخابات الايرانية وموقف المرجع من المرشحين

2021/06/18 | 14:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد مكتب المرجع الديني علي السيستاني في مدينة قم، عدم دعمه أي مرشح في الانتخابات الإيرانية.

وبحسب بيان اطلع عليه NRT عربية اليوم الجمعة (18 حزيران 2021)، فقد أعلن مكتب السيستاني في مدينة قم الإيرانية أن "المرجع الأعلى لا يدعم أي مرشح في الانتخابات الإيرانية القادمة".

وشدد البيان على أن "ما تداوله نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي عن دعم مرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، مزاعم وأكاذيب لا صحة لها".

يشار إلى أن المرجع الديني علي السيستاني اشتهر ببعده عن الحراك السياسي بصورة علنية، حيث يفضل عدم الظهور، وينقل ممثلوه وجهة نظره عبر بيانات أو تصريحات للمتحدثين باسمه.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي كان السيستاني قد دعا عقب لقائه جينين هينيس-بلاسخارت، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، إلى "المشاركة بصورة واسعة في الانتخابات العراقية".

جدير بالذكر أن الانتخابات الإيرانية انطلقت اليوم الجمعة، حيث من المفترض أن يصوت 59 مليونا من الإيرانيين فيها، وسط توقعات بألا تزيد النسبة عن 40% حسب تقارير إعلامية.

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