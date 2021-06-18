2021/06/18 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أنه عثر على 16 قذيفة صاروخية نوع RPG و5 قذائف متنوعة جميعها قديمة العهد، داخل حاويات للنفايات في العاصمة بيروت.وقالت إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على قذائف داخل حاويات للنفايات في بيروت المركز الخبري الوطني.

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