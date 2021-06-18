العراق يوقع اتفاقية مع ’أكساد’: نحو تعاون في 5 مجالات زراعية وعلمية

2021/06/18 | 14:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وقع وزير الزراعة محمد الخفاجي، الجمعة، اتفاقية تعاون مع المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والاراضي القاحلة "اكساد".

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 حزيران 2021)، أن "الخفاجي وقع اتفاقية تعاون مع المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والاراضي القاحلة "اكساد" الذي يعمل في اطار جامعة الدول العربية".

وأشار الى أن "الاتفاقية تهدف الى التعاون في مجالات الثروة الحيوانية والتصحر والبحث العلمي والزراعي وتبادل المعلومات والخبرات على نحو يمكن من الاستفادة من ثمار التقدم العلمي".

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