ليس بالخبز وحده يحيا الجيش اللبناني 

2021/06/18 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تطّلع على لائحة "الحاجات الضرورية" التي وضعها الجيش اللبناني بعهدة الدول العشرين التي جمعتها فرنسا بالاشتراك مع إيطاليا والأمانة العامة للأمم المتحدة، بتقنية "فيزيو كونفرانس"، من أجل توفير المساعدات العاجلة للقوات المسلّحة اللبنانية، تجدها مطابقة لتلك التي يتم توفيرها، عادة، لنازحي الحروب ولضحايا الكوارث الطبيعية.

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