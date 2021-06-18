اتحاد الادباء ووزارة الثقافـة ينعيان الشاعرة القديرة

2021/06/18 | 14:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق ووزارة الثقافـة ، الشاعرة القديرة لميعة عباس عمارة، التي فارقت الحياة اليوم الجمعة ١٨ حزيران 2021 ، في مغتربها بأميركا..وتداول ناشطون ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي ، جانبا من حياة الشاعرة الراحلـة وسيرتها الذاتيـة ..* لميعة عباس عمارة- شاعرة عراقية محدثة- ولدت عام 1929- جاء لقبها عمارة من مدينة العمارة- أخذت الثانوية العامة في بغداد، وحصلت على إجازة دار المعلمين العالية سنة 1950م، وعينت مدرسة في دار المعلمات.تخرجت في دار المعلمين العالية سنة 1955- بدأت الشاعرة كتابة الشعر في وقت مبكر من حياتها منذ أن كانت في الثانية عشرة، وكانت ترسل قصائدها إلى الشاعر المهجري ايليا أبو ماضي الذي كان صديقاً لوالدها، ونشرت لها مجلة السمير أول قصيدة وهي في الرابعة عشرة من عمرها وقد عززها ايليا أبو ماضي بنقد وتعليق مع احتلالها الصفحة الأولى من المجلة إذ قال: (ان في العراق مثل هؤلاء الاطفال فعلى اية نهضة شعرية مقبل العراق..)- عضو الهيأة الإدارية المؤسسة لاتحاد الأدباء العراقيين.* من مؤلفاتها:- الزاوية الخالية 1960- عودة الربيع 1963- أغانى عشتار 1969- يسمونه الحب 1972- لو أنبائى العراف 1980- البعد الأخير 1988- عراقية./انتهى

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