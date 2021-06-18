2021/06/18 | 14:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / توافدت مجموعات من الناخبين الإيرانيين ، الى مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد ، للادلاء باصواتها في الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم الجمعـة ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناخبون ايرانيون يتوافدون الى مراكز اقتراع في بغداد للتصويت في الانتخابات الرئاسية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناخبون ايرانيون يتوافدون الى مراكز اقتراع في بغداد للتصويت في الانتخابات الرئاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).