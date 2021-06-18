السفير الإيراني في العراق: العراقيون يرغبون بالمشاركة في الانتخابات الايرانية

2021/06/18 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، إن العراقيين يرغبون بالمشاركة في الانتخابات الإيرانية.

وأكد مسجدي ان أن الكثيرين من العراقيين أعربوا عن رغبتهم بالمشاركة في الانتخابات والتصويت على الرغم من كونهم غير إيرانيين، لأنهم يريدون دعم الجمهورية الإيرانية وينظرون لإيران كأنها ملك لهم، وان شعبي البلدين نسيج واحد متلاحم ومتداخل على حد تعبيره، مضيفا ان الولايات المتحدة لن تقدر على بث الفرقة بين إيران والعراق، في حين لفت مسجدي الى ان المواطنين الإيرانيين المقيمين في العراق شاركوا بشكل ملفت في الانتخابات الجارية.

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