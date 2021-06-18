عاجل.. أنباء عن استقالة مدرب منتخب العراق كاتانيتش

2021/06/18 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير إعلامية عراقية عن تقدم

مدرب منتخب العراق لكرة القدم

السلوفيني سيرجكو كاتانيتش باستقالته

من تدريب أسود الرافدين على الرغم من

نجاحه في قيادة المنتخب للتأهل إلى

المرحلة الثالثة من نهائيات كاس

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