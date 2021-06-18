أمريكا تشتبه في 4000 حالة احتيال ببرنامج اللاجئين العراقيين: مزورون

2021/06/18 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير صدرت عن وزارة الخارجية

الأمريكية واطلعت عليها وكالة «رويترز»

بأن السلطات الأمريكية، التي تجري

تحقيقا شاملا في قضية احتيال، تشتبه في

أن نحو 4000 عراقي يقدمون طلبات مزيفة

لإعادة توطينهم في

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