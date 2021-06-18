وزارة التربية تشرف على امتحانات المكفوفين في معهد بكربلاء

2021/06/18 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر معهد نور الامام الحسين عليه

السلام للمكفوفين التابع للعتبة

الحسينية المقدسة بأداء الامتحان

الوزاري للدفعة الاولى من تلاميذ

السادس الابتدائي من خريجي مركز محو

الامية والبالغ عددهم ثلاثة عشر طالبا.

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