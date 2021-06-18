مسؤول حكومي يؤكد سيطرة

2021/06/18 | 14:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن سياسة البنك المركزي النقدية قادرة على السيطرة لاستقرار سعر الصرف.وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وباحتياطياتها …

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