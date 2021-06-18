2021/06/18 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الرئيس برهم صالح ينعى الشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الرئيس برهم صالح ينعى الشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الرئيس برهم صالح ينعى الشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).