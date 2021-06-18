بولندا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني ’واسع’ استخدف سياسيين في وارسو

2021/06/18 | 15:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن ياروسلاف كاتشينسكي زعيم الحزب القومي البولندي الحاكم، الجمعة، إن سياسيين بولنديين كبارا استهدفوا مؤخرا بهجوم إلكتروني "واسع" أطلق من روسيا.

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وقال كاتشينسكي نائب رئيس الوزراء المكلف الأمن القومي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (18 حزيران 2021)، إن "تحليلات أجهزتنا والأجهزة الخاصة لحلفائنا تسمح لنا بأن نعلن بلا لبس أن الهجوم الإلكتروني جرى من أراضي الاتحاد الروسي".

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