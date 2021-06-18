الاستخبارات تضبط شاحنات محملة بمواد مهربة وتقبض على مخالفين للاقامة

2021/06/18 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكاله الاستخبارات العامة في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن ضبط ١٦شاحنة وبراد محملة بمواد غذائية مستوردة ومواد أخرى مهربة كمركيا وتلقي القبض على مخالفين لقانون الإقامة.

وقالت الوكالة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان " مفارز وكاله الاستخبارات العاملة و بعد نصب كمين محكم في احد المناطق النائية في ناحية الراشدية ومن خلال المتابعة والمراقبة تمكنت من ضبط ١٦شاحنة وبرادت محملة بالدجاج ومقطعاته ممنوعة من الاستيراد وتقدر بعشرات الاطنان وكذلك تم ضبط الاف الكارتونات من السكائر التي لاتحمل اوراق استيراد اصولية والتصاريح الكمركية ولاتحاسب ضريبي".

واضافت ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القاء القبض على ٤ أجانب مخالفين لقانون الإقامة".واشارت الوكالة الى انه "تم تسليم الشاحنات والحمولة والمخالفين الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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