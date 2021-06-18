2021/06/18 | 15:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه واثق للغاية من قدرته على رفع القيود المتبقية بشأن فيروس كورونا في الموعد الجديد المستهدف وهو 19 يوليو استنادا إلى أحدث البيانات.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جونسون: واثقون للغاية بشأن رفع قيود كورونا في 19 تموز المقبل المركز الخبري الوطني.

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