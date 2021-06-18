الحريري يُلمح إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة

2021/06/18 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن سعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، اليوم الجمعة، أن التأليف، أولوية مع بقاء الاعتذار عن التكليف خياراً مطروحاً، إذا كان يسهل ولادة حكومة جديدة.

وقال الحريري في منشورات عبر تويتر إن “الأولويّة للتأليف قبل الاعتذار، الذي يبقى خياراً مطروحاً، وهو ليس هروباً من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطني، إذا كان يسهل تأليف حكومة جديدة، يُمكن أن تساهم في إنقاذ البلد”.

يذكر أن الحريري كلف الحريري، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب التي استقالت بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغطسط (آب) الماضي.

ورفع الحريري للرئيس اللبناني ميشال عون في 9 ديسمبر (كانون الأول) الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً لم يرض بها عون.



ولم يقدم الحريري بعدها للرئيس عون أي تشكيلة حكومية.

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