2021/06/18 | 15:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، 1% إذ تسبب توقف صعود الدولار ليلتقط أنفاسه في تعويضه لبعض خسائره الكبيرة المدفوعة بتحول الفدرالي الأميركي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي.وصعد الذهب في المعاملات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعدن الأصفر يعوض بعض خسائره ويرتفع بنسبة مقبولة المركز الخبري الوطني.

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