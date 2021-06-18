2021/06/18 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وكالة الإستخبارات: ضبط 16 شاحنة محملة بمواد غذائية مستوردة ومهربة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وكالة الإستخبارات: ضبط 16 شاحنة محملة بمواد غذائية مستوردة ومهربة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وكالة الإستخبارات: ضبط 16 شاحنة محملة بمواد غذائية مستوردة ومهربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).