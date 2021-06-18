رئيس الجمهورية: اشعار “لميعة عباس عمارة” شكلت علامة فارقة في الشعر العراقي

2021/06/18 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى رئيس الجمهورية برهم صالح رحيل الشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة.

وكتب صالح في تغريدة له على تويتر، أن الراحلة زرعت في ذاكرة العراقيين قصائد وابداع أدبي ومواقف وطنية، حيث شكلت اشعارها علامة فارقة في الثقافة العراقية في العامية والفصحى بعد خمسة عقود من صناعة الجمال.

نودّع الشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة، في منفاها، ونودّع معها أكثر من خمسة عقود من صناعة الجمال، فالراحلة زرعت ذاكرتنا قصائد وابداع ادبي ومواقف وطنية، حيث شكّلت عمارة علامة فارقة في الثقافة العراقية، في العاميّة والفصحى.



نسألُ الله المغفرة لروحها والصبر لأسرتها الكريمة ومحبيها.



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— Barham Salih (@BarhamSalih) June 18, 2021

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