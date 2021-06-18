"الصناعة" العراقية تؤكد قدرتها تغطية جميع احتياجات وزارة الكهرباء

2021/06/18 | 16:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الصناعة والمعادن في العراق، قدرتها على تغطية جميع احتياجات وزارة الكهرباء.وبينت الوزارة أن منتجات شركاتها أثبتت جودتها وملاءمة للظروف الجوية للبلاد وخاضعة للتقييس والسيطرة النوعية، بحسب تصريح المتحدث الرسمي باسم الوزارة مرتضى …

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