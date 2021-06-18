الاستخبارات تضبط 16 شاحنة وبراد محملة بمواد مهربة كمركيا

2021/06/18 | 16:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكاله الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ضبط 16 شاحنة وبراد محملة بمواد غذائية مستوردة ومواد أخرى مهربة كمركيا، فيما ألقت القبض على مخالفين لقانون الإقامة.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز وكالة الاستخبارات وبعد نصب كمين محكم في احد المناطق النائية في ناحية الراشدية ومن خلال المتابعة …

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