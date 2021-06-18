2021/06/18 | 16:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، ان المجتمع الدولي فشل في إمتحان إدارة التداعيات المدمرة لجائحة كورونا.وبين أردوغان في كلمة له، خلال مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، ان مجلس الأمن الدولي لم يتناول أكبر أزمة صحية في التاريخ إلا بعد 100 يوم، مشددا على عدم إتاحة الفرصة للتعصب القومي في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان: المجتمع الدولي فشل في إمتحان إدارة التداعيات المدمرة لكورونا first appeared on النور نيوز.

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