الأمن الوطني يلقي القبض على سوريين يمارسان الطب دون شهادات جامعية

2021/06/18 | 16:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقى جهاز الأمن الوطني، القبض على سوريين اثنين يمارسان مهنة الطب دون شهادات جامعية وموافقات رسمية.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استمراراً لجهود جهاز الأمن الوطني الرامية الى مراقبة وتفتيش عمل الصيدليات والعيادات الطبية المخالفة، وبناءً على المعلومات الواردة عبر الخط الساخن (131)، تمكنت مفارز الجهاز في …

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