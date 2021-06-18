حقيقة الفيديو المتداول لـ'جندي عراقي' يودع والدته من ميدان القتال

2021/06/18 | 16:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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ظهر على صفحات وحسابات عراقية في مواقع التواصل مقطع فيديو قيل إنه لجندي عراقي صور نفسه مودعا والدته قبيل مقتله في معارك مع تنظيم "داعش"، لكن هذا الادعاء غير صحيح، فالفيديو مجرد مشهد تمثيلي نُشر عام 2017، ومن يظهر فيه ممثل عراقي ما زال حيا.

يظهر في هذا المقطع شاب بلباس عسكري يقعد على الأرض مسندا ظهره إلى جدار، وعلى مقربة منه يسمع صوت إطلاق نار.

وفي بعض النسخ المتداولة من هذا الفيديو يسمع الشاب وهو يوجه رسالة إلى والدته متحدثا فيها عن اقتراب الموت".

حظي المقطع بملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة "فرانس برس"، بدأ انتشار هذا المقطع بهذا السياق في أكتوبر من العام 2017، أي قبل نحو شهرين من إعلان الحكومة العراقية "النصر الكامل" على داعش بعد نحو أربع سنوات من المعارك الطاحنة.

حقيقة الفيديو

لكن البحث على محركات البحث عن الفيديو بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة يرشد على الفور إلى عدد من المقاطع الأخرى التي تتضمن المشاهد نفسها.

ومن بين هذه المقاطع واحد نشر عام 2019، ويظهر فيه ممثل عراقي يدعى منهل عباس وهو يؤكد أن المشاهد تمثيليّة وليست حقيقية.

وأراد الممثل من هذا الرد، على ما يبدو، كبح موجة التعاطف الواسعة والتأثر والحزن الشديد على "الشهيد المزعوم" الظاهر في الفيديو.

ويقول هذا الممثل الشاب بعد استعراض المشهد الذي يبدو فيه باكيا "هذا أنا، والله العظيم هذا أنا، أنا الممثل العراقي منهل عباس، وهذا المشهد فيديو من بطولتي".

وأشار منهل عباس إلى أن هذا الفيديو انتشر على أنه حقيقي، ورد بالقول "أنا ممثل، مثلت دور شهيد".

ويمكن العثور على النسخة الأصلية من هذا الفيديو منشوراً على قناة منهل عباس على يوتيوب، وذلك في 30 أكتوبر 2017.

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