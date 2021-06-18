وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يستضيفون نظيرهم العراقي الاثنين المقبل

2021/06/18 | 16:11 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الجمعة، استضافة نظيرهم العراقي، فؤاد حسين، في اجتماعهم المقبل، الاثنين.

وذكر دبلوماسي أوروبي، الجمعة، أن "اللقاء بين وزراء خارجية الاتحاد ونظيرهم العراقي سيتم حول طاولة الغداء، الاثنين القادم، في لوكسمبورغ".

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وأعرب الدبلوماسي عن قلق الاتحاد الأوروبي من "تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في العراق".

وكشف عن "إرسال فريق فني إلى العراق لبحث مسائل مراقبة الانتخابات في أكتوبر المقبل".

وأكد الدبلوماسي الأوروبي، أن "الاتحاد يدعم دور العراق المركزي في استقرار المنطقة".

هذا وأكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الخميس، على تهيئة كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، في 10 أكتوبر القادم.

وقال رئيس الوزراء، خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي في العراق، إن "الحكومة تعمل على توفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائج الانتخابات المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وجدد سفراء الاتحاد الأوربي دعم دول الاتحاد الأوروبي لتوجهات الحكومة العراقية الرامية إلى فرض سيادة القانون والإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن اهتمامها المتزايد بتنمية الفرص الاستثمارية التي ستثمر عن توفير المزيد من فرص العمل.

كما عبّروا عن ثقتهم بقدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة والإيفاء بمعايير حقوق الإنسان.

وأكد السفراء استعداد الاتحاد الأوروبي ودوله لتقديم الدعم الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة، وفق الأولويات التي تحددها الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يعزز المشاركة الواسعة، ويحترم السيادة العراقية.

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