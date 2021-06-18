اتفاقية تعاون بين مركز (أكساد) ووزارة الزراعة العراقية

2021/06/18 | 16:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” اليوم مع وزارة الزراعة العراقية “اتفاقية تعاون” حول سبل التعاون والنشاطات بين الجان...

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