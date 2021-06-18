2021/06/18 | 16:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حلقت أول سيارة سباق طيران في العالم بنجاح في صحراء جنوب أستراليا؛ للمرة الأولى قبل مشاركتها في السباقات في وقت لاحق من هذا العام.وتسير السيارة، التي يطلق عليها ”Mk3 Airspeeder“ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول سيارة سباق طيران في العالم تكمل رحلتها الأولى بنجاح المركز الخبري الوطني.

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