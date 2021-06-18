زيدان يوجه رسالة مؤثرة لراموس بعد رحيله عن ريال مدريد

2021/06/18 | 16:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، رسالة مؤثرة لقائد الميرنغي السابق سيرخيو راموس الذي أعلن أمس الخميس رسميا انتهاء علاقته بالنادي الإسباني.ونشر زيدان الذي رحل عن الملكي قبل عدة أسابيع صورة تجمعه مع راموس عبر حسابه على “إنستغرام”، وعلق عليها: “أسطورة..كان من دواعي السرور والشرف أن أحظى بك […]

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