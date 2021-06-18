2021/06/18 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في العراق.. 25 وفاة واكثر من 5000 اصابة خلال يوم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا في العراق.. 25 وفاة واكثر من 5000 اصابة خلال يوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).