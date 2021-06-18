الامن الوطني يعتقل

2021/06/18 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة،

القاء القبض على متهمين من جنسيات غير

عراقية يمارسان مهنة الطب دون شهادات

جامعية وموافقات رسمية .

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "استمراراً لجهو

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