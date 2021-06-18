2021/06/18 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بات على زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، نانسي بيلوسي، توظيف مواهبها لرسم خطط لتجاوز التوترات الداخلية، وليتسنى لها تطبيق الوعود التي قطعها جو بادين، وهي معروفة لكونها الشخصية السياسية الأكثر نفوذاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانقسامات تضرب الكونغرس و “بيلوسي” امام المهمة الصعبة المركز الخبري الوطني.

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