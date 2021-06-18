الأمن الوطني: اعتقال متهم في البصرة وآخر في النجف يمارسان الطب دون شهادة

2021/06/18 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الامن الوطني القبض على متهمين اثنين من جنسيات غير عراقية يمارسان مهنة الطب دون شهادات جامعية وموافقات رسمية.

وأكد الجهاز في بيان ان مفارزه في محافظة البصرة تمكنت وبناءً على المعلومات الواردة عبر الخط الساخن من القبض على متهم لا يحمل الجنسية العراقية يمارس مهنة طب الأسنان من دون ان يكون حاصلا على شهادة علمية وموافقات رسمية.

وفي عملية اخرى تمكنت مفارز الجهاز في محافظة النجف من اعتقال شخص اخر لا يحمل الجنسية العراقية ينتحل صفة طبيب يعمل دون شهادة جامعية وموافقات وزارة الصحة.

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