الكونغرس يلغي قرارا صدر عام2002 ومنح الرئيس صلاحية اعلان الحرب

2021/06/18 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على قرار تم بموجبه سحب تفويض استخدام القوة العسكرية من رئيس البلاد.

وحصل قرار الغاء التفويض الذي صدر بالعام الفين اثنين على اغلبية مئتين وخمسة وستين صوتا مقابل رفضه من قبل مئة واثنين وستين نائبا، لينهي تفويضا منحه الكونغرس للرئيس قبل تسعة عشر عاما ويمنحه صلاحية استخدام القوة العسكرية واعلان حالة الحرب.

وتفرض القوانين الأميركية ان يحصل القرار على موافقة مجلس الشيوخ فضلا عن التوقيع عليه من قبل الرئيس جو بايدن ليدخل حيز التنفيذ، وهو أمر ليس ببعيد المنال لأن الرئيس بايدن كان قد أعلن في وقت سابق دعمه الغاء القرار.

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