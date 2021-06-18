تسجيل اكثر من خمسة الاف اصابة جديدة بكورونا اليوم في العراق

2021/06/18 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 5068 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق اليوم الجمعة ، وبلغ عدد حالات الشفاء التي سجلت هذا اليوم 3863 حالة شفاء جديدة وعدد الوفيات 23 حالة وفاة في عموم محافظات العراق./انتهى5

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