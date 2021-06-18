الحلبوسي يدعو نظيره التونسي الى زيارة العراق

2021/06/18 | 16:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، دعوة لنظيره التونسي راشد الغنوشي الى زيارة العراق....

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