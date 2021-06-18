اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الحرم القدسي

2021/06/18 | 16:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتج فلسطينيون بعد صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى في القدس واشتبكوا لفترة وجيزة مع الشرطة الإسرائيلية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة متظاهرين.

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