رسمياً.. فيفا يصدر تصنيف المنتخبات الآسيوية قبل قرعة الدور الحاسم المؤهل للمونديال

2021/06/18 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

التصنيف الاستثنائي الخاص بالمنتخبات

الآسيوية قبل إجراء قرعة الدور الحاسم

المؤهل للمونديال.

تصنيف المنتخبات الآسيوية الجديد

ولم يختلف التصنيف الحالي كثيراً عن

الس

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