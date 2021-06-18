مسلحون يغتالون نقيبا في مكتب تحقيقات ميسان

2021/06/18 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتال مسلحون مجهولون فجر اليوم الخميس

ضابطا برتبة نقيب في محافظة ميسان ...





وقال مصدر أمني أن مسلحين اغتالوا

النقيب محمد الشميسي ضابط مكتب التحقيق

القضائي الخاص بتنفيذ اوامر القبض في

محافظة ميسان مشي

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